В Кемерове готовятся к запуску фонтанов
Специалисты приступили к подготовке оборудования
В Кемерове готовятся к запуску фонтанов. Фото: Илья Середюк/ Instagram
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В Кемерове готовятся к запуску городских фонтанов. Специалисты уже приступили к подготовке оборудования, сообщил в соцсетях мэр Илья Середюк.
Решение о запуске фонтанов было принято во время заседания областного штаба во вторник, 30 июня.
-Первыми заработают фонтаны в парке им. Л. М. Резникова, у ДК Шахтеров и в Лесной Поляне, - сообщил Илья Середюк. - В ближайшее время в рабочий режим будут переведены все фонтаны города, их в нашем городе более 20.
ИСТОЧНИК KP.RU