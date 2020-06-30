2020-06-30T15:00:56+03:00
Общество

В Кемерове готовятся к запуску фонтанов

Специалисты приступили к подготовке оборудования
Мария КОЛОСОВА
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В Кемерове готовятся к запуску фонтанов. Фото: Илья Середюк/ InstagramВ Кемерове готовятся к запуску фонтанов. Фото: Илья Середюк/ Instagram
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В Кемерове готовятся к запуску городских фонтанов. Специалисты уже приступили к подготовке оборудования, сообщил в соцсетях мэр Илья Середюк.

Решение о запуске фонтанов было принято во время заседания областного штаба во вторник, 30 июня.

-Первыми заработают фонтаны в парке им. Л. М. Резникова, у ДК Шахтеров и в Лесной Поляне, - сообщил Илья Середюк. - В ближайшее время в рабочий режим будут переведены все фонтаны города, их в нашем городе более 20.

ИСТОЧНИК KP.RU

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