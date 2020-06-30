30 Июнь 2020 2020-06-30T15:31:57+03:00

В Кузбассе по вине отца двое детей чуть не выпали с восьмого этажа Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

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В Кузбассе двое малолетних детей едва не выпали из окна восьмого этажа. Мужчина уснул, вернувшись после ночной смены.

Трагедия едва не произошла в Ленинске-Кузнецком. О произошедшем полицейские узнали, посмотрев шокирующее видео в одном из городских пабликов. На кадрах было видно, как двое малолетних детей стоят на подоконнике открытого настежь окна на восьмом этаже многоквартирного дома. По данному адресу незамедлительно прибыли инспекторы по делам несовершеннолетних.

Как выяснилось позже, в квартире на тот момент находилось трое детей в возрасте 7-ми, 6-ти и 4-х лет. За ними должен был присматривать отец, однако мужчина, вернувшись с ночной смены, уснул. Правда, предварительно он запер все окна и спрятал от них ручки.

-Оставшиеся без присмотра дети смогли достать со шкафа одну из ручек, установили на место и, открыв окно, взобрались на подоконник. После этого они закрыли окно и положили фурнитуру на место, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.

В отношении отца составлен протокол за неисполнение родительских обязанностей.

ИСТОЧНИК KP.RU