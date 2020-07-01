1 Июль 2020 2020-07-01T04:13:15+03:00

В Кемерове мужчина чуть не сжег сожительницу вместе с домом Фото: Мария АНАНОВА

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В Кемерове мужчина из чувства мести решил устроить поджог. В результате он чуть не спалило свою же сожительницу.

В марте этого года 38-летний кемеровчанин находился в доме на улице Райчихинской вместе со своей дамой сердца и знакомым. Что стало причиной конфликта, история умалчивает, но в какой-то момент женщина выгнала благоверного из жилища. И – заперлась в доме с тем самым знакомым.

Уже позже на суде оскорбленный кавалер признался, что хотел припугнуть сожительницу, и сделал это ярко – облил бензином крыльцо и пожег. При этом он признался, что не хотел, чтобы сгорел дом, но в итоге огонь уничтожил баню, летнюю кухню, навес и стайку. К счастью, находившиеся в доме не пострадали - они выскочили в окно.

Рудничный районный суд города Кемерово признал мужчину виновным в умышленном уничтожение имущества и назначил два года лишения свободы условно с испытательным сроком также в два года.

-Суд также взыскал с осужденного в пользу потерпевшей 973 тысяч рублей за утрату дома, - сообщили в прокуратуре Кузбасса.

ИСТОЧНИК KP.RU