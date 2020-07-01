1 Июль 2020 2020-07-01T07:19:36+03:00

После ссоры с мужем пенсионерка из Кузбасса избавилась от его ружья. ФОТО: Управление Росгвардии России по Кемеровской области.

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81-летняя женщина с ружьем обратилась к правоохранителям. Поводом для обращения стало ружье, а причина – ссора с супругом.

Супруги из Кемерова – 81-летняя женщина и ее 84-летний муж – серьезно повздорили. Итогом ссоры стал визит пенсионерки к стражам порядка. Женщина отправилась к ним не с пустыми руками, а с двуствольным охотничьим ружьем ТОЗ-63 16 калибра. Женщина заявила, что хочет сдать незарегистрированное оружие, которое долгое время хранилось у нее дома. Стражи порядка приняли у нее оружие и направили его на экспертизу. Наградой за оружие после того, как оно пройдет экспертизу, может стать премия в размере 7 000 рублей.

- Всего с начала года в Кузбассе жители добровольно выдали 110 единиц незаконного оружия, - отметили в пресс-службе Управления Росгвардии по Кемеровской области. - Кузбасская Росгвардия напоминает, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности.

Кстати, пистолеты, ружья и патроны можно принести в отдел полиции по месту жительства, а вот взрывчатку, мины и гранаты ни в коем случае нельзя перевозить самостоятельно. О желании сдать их нужно сообщить в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU