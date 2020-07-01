В Кузбассе открыли мобильный covid-госпиталь
Мобильный covid-госпиталь открылся на территории Мысковской городской больницы. Об этом рассказал заместитель губернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов.
Госпиталь состоит из четырех лечебных палаток на 40 койко-мест. Еще шесть палаток находятся в резерве, а при необходимости могут быть собраны.
- Госпиталь сделан на перспективу, в случае увеличения заболеваемостью covid-19, - отметил Андрей Панов на своей странице в сети Инстаграм..
Помимо госпиталя в Мысковскую больницу поступило новое оборудование – электрокардиографы, дефибрилляторы, аппараты УЗИ, транспортируемые рентгеновские аппараты.
Для того, чтобы создать госпиталь и приобрести аппараты, потребовалось 33 миллиона рублей. Это удалось сделать благодаря спонсорской поддержке одного из местных предприятий.
ИСТОЧНИК KP.RU