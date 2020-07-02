2020-07-02T03:34:58+03:00
Общество

Новокузнецкий танк Т-34 вернулся на свой постамент

До этого он своим ходом прошел по центральной улице города [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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Новокузнецкий танк Т-34 вернулся на свой постамент. ФОТО: страница Сергея Цивилева в соцсетяхНовокузнецкий танк Т-34 вернулся на свой постамент. ФОТО: страница Сергея Цивилева в соцсетях
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Легендарный танк Т-34, который сняли с постамента для прохождения торжественного марша, вернулся на постамент.

Новокузнецкий танк Т-34 вернулся на свой постамент..Видео: соцсети Сергея Цивилева.

Боевую машину привезли на трейлере на Площадь Побед, где он стоял на постаменте в течение 47 зет. Затем его водрузили на прежне место. И танк, неделю назад прошедший торжественным маршем по главной улице Новокузнецка, вновь вернулся на место.

Напомним, легендарный танк сняли с постамента перед торжественным маршем в честь 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Для этого его реставрировали, отремонтировали ходовую часть, сохранив исторические детали или заменив их на аналогичные советских времен. Затем, 24 июня, танк возглавил торжественное шествие по улице Кирова. После этого танк законсервировали и вернули на постамент.

ИСТОЧНИК KP.RU

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