2 Июль 2020 2020-07-02T03:34:58+03:00

До этого он своим ходом прошел по центральной улице города [видео]

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Легендарный танк Т-34, который сняли с постамента для прохождения торжественного марша, вернулся на постамент.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/788223" frameborder="0"></iframe> Новокузнецкий танк Т-34 вернулся на свой постамент..Видео: соцсети Сергея Цивилева.

Боевую машину привезли на трейлере на Площадь Побед, где он стоял на постаменте в течение 47 зет. Затем его водрузили на прежне место. И танк, неделю назад прошедший торжественным маршем по главной улице Новокузнецка, вновь вернулся на место.

Напомним, легендарный танк сняли с постамента перед торжественным маршем в честь 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Для этого его реставрировали, отремонтировали ходовую часть, сохранив исторические детали или заменив их на аналогичные советских времен. Затем, 24 июня, танк возглавил торжественное шествие по улице Кирова. После этого танк законсервировали и вернули на постамент.

ИСТОЧНИК KP.RU