В Кузбассе самая высокая смертность в Сибири

2 Июль 2020 2020-07-02T07:05:13+03:00

За четыре месяца в регионе скончались более 12 тысяч человек

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В Кемеровской области зафиксировали самую высокую смертность в Сибири. С января по апрель 2020 года здесь умерли 12 651 человек.

По информации Новосибирскстата на втором месте оказалась Новосибирская область, где умерли 11 831 человек. Третью позицию занял Красноярский край. Здесь скончались 11 688 человек.

Также стало известно, что за первый четыре месяца этого года в Сибири родилось 54 459 человек. В Кемеровской области их количество составило 7 300 человек. Лидерами стали Красноярский край, где на свет появились 9 305 человек, Новосибирская область – 9 047 человек, Иркутская область – 9019.

ИСТОЧНИК KP.RU