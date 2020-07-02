2020-07-02T07:05:13+03:00
Общество

В Кузбассе самая высокая смертность в Сибири

За четыре месяца в регионе скончались более 12 тысяч человек
Лия Гараева
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В Кузбассе самая высокая смертность в СибириВ Кузбассе самая высокая смертность в СибириФото: Иван МАКЕЕВ
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В Кемеровской области зафиксировали самую высокую смертность в Сибири. С января по апрель 2020 года здесь умерли 12 651 человек.

По информации Новосибирскстата на втором месте оказалась Новосибирская область, где умерли 11 831 человек. Третью позицию занял Красноярский край. Здесь скончались 11 688 человек.

Также стало известно, что за первый четыре месяца этого года в Сибири родилось 54 459 человек. В Кемеровской области их количество составило 7 300 человек. Лидерами стали Красноярский край, где на свет появились 9 305 человек, Новосибирская область – 9 047 человек, Иркутская область – 9019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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