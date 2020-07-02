В 17 кузбасских городах обнаружили новых заболевших коронавирусом

2 Июль 2020 2020-07-02T07:53:04+03:00

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За минувшие сутки в Кузбассе выявили еще 62 случая заболевания коронавирусом. Все новые заболевшие проживали в 17 городах и территориях региона.

По данным оперативного межведомственного штаба, на утро 2 июля медики выявили еще 62 случая заболевания коронавирусом. Таки образом, общее число заболевших достигло 1806 человек.

Больше всего заболевших за минувшие сутки выявлено в Междуреченске – 14 человек. В Кемерове и Новокузнецке чуть меньше новых случаев COVID-19 -= девять и восемь человек соответственно. В Осинниках заболели коронавирусом еще пять человек, а в Промышленновском муниципальном округе и Яйском муниципальном районе по четыре новых заболевших. В Киселевске коронавирус подтвердился у троих местных жителей.

По два новых заболевших в Анжеро-Судженске, Белове, Мариинском и Таштагольском муниципальных районах, а также Тяинском муниципальном округе.

Кроме того, по одному заболевшему специалисты выявили в Калтане, Ижморском, Крапивинском, Прокопьевском муниципальных округах и Тисульском муниципальном районе.

ИСТОЧНИК KP.RU