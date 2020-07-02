2 Июль 2020 2020-07-02T08:41:32+03:00

В Кузбассе вели работы в опасной зоне угольного разреза Фото: Евгения ГУСЕВА

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В Кемеровской области велись горные работы в опасной зоне угольного разреза. Сибирское управление Ростехнадзора установило, что был нарушен технический проект отработки каменноугольного месторождения.

- Ведение горных работ осуществлялось с нарушением параметров разработки, что привело к увеличению границ опасной зоны «Высокий уступ» до 65 метров. Также границы опасной зоны на местности не были ограждены и обозначены предупредительными знаками, - сообщили в пресс-службе Управления ФССП России по Кемеровской области.

Специалисты подчеркнули, что в дальнейшем откос может обрушиться. Это в свою очередь приведет к травмированию рабочих.

За нарушения суд назначил наказание в виде приостановления горных работ в опасных зонах. Срок наказания составил 90 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU