2020-07-02T08:50:44+03:00
Бизнес-новости Кемерова

РСХБ и ООО «Газпром газомоторное топливо» укрепляют партнерство по развитию рынка газомоторного топлива

Цель взаимодействия Банка и Общества – в перспективе нарастить объемы потребления природного газа в качестве моторного топлива на внутреннем рынке
Яков КРЫМСКИЙ
Поделиться:
Изменить размер текста:

АО «Россельхозбанк» и Единый оператор по развитию рынка газомоторного топлива ООО «Газпром газомоторное топливо» подписали дорожную карту на 2020 - 2022 гг. по расширению сотрудничества в области развития газомоторной инфраструктуры.

«Цель взаимодействия Банка и Общества – в перспективе нарастить объемы потребления природного газа в качестве моторного топлива на внутреннем рынке. Данная инициатива имеет ряд экономических и экологических плюсов. Россия входит в число лидеров по запасам природного газа, его использование в качестве моторного топлива снижает расходы на топливо. Средняя цена кубометра метана в 2 - 3 раза ниже цены литра бензина или дизельного топлива. Также переход на природный газ в качестве моторного топлива способствует внедрению передовых технологий, защищает экологию, здоровье людей», – прокомментировал заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Денис Константинов.

Продолжение читайте далее >>

Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).

Партнерский материал.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
РСХБ и ООО «Газпром газомоторное топливо» укрепляют партнерство по развитию рынка газомоторного топлива
В Кузбассе вели работы в опасной зоне угольного разреза
В Краснобродском возобновили автобусные рейсы, отмененные из-за коронавируса
В 17 кузбасских городах обнаружили новых заболевших коронавирусом
В Кузбассе еще 62 человека заболели коронавирусом
В Кузбассе самая высокая смертность в Сибири
Новый фонтан появится в Кемерове
В Кузбассе нашли мертвыми двух без вести пропавших мужчин
Когда откроется новый детский сад в Ягуновском в Кемерове
Для спортсменов-экстремалов в Кузбассе установили три скейт-парка
Новокузнецкий танк Т-34 вернулся на свой постамент
За ходом голосования в Кузбассе следят независимые наблюдатели
Поджигатели уничтожили сено в Кузбассе
Стало известно, где в Кузбассе активнее всего голосуют по поправкам к Конституции
Две кемеровчанки попали под колеса автомобиля на перекрестке
У кемеровчан есть возможность проголосовать дома
В Кузбассе открыли мобильный covid-госпиталь
Новокузнецкие фонтаны заработают в ближайшие дни
Три самосвала загорелись на угольном предприятии в Кузбассе
Оперштаб опубликовал список городов с новыми зараженными COVID-19
Число новых заболевших коронавирусом в Кузбассе выросло на 41 человека
После ссоры с мужем пенсионерка из Кузбасса избавилась от его ружья
В день голосования в Кузбассе открылись 1699 избирательных участков
Худощавого 86-летнего мужчину разыскивают в Кемерове
В Кузбассе мужчина ворвался с кухонным ножом в микрофинансовую организацию
В Кемерове мужчина чуть не сжег сожительницу вместе с домом
Депутаты отдали часть города Кемерово соседнему району