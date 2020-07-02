РСХБ и ООО «Газпром газомоторное топливо» укрепляют партнерство по развитию рынка газомоторного топлива

2 Июль 2020 2020-07-02T08:50:44+03:00

Цель взаимодействия Банка и Общества – в перспективе нарастить объемы потребления природного газа в качестве моторного топлива на внутреннем рынке

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АО «Россельхозбанк» и Единый оператор по развитию рынка газомоторного топлива ООО «Газпром газомоторное топливо» подписали дорожную карту на 2020 - 2022 гг. по расширению сотрудничества в области развития газомоторной инфраструктуры.

«Цель взаимодействия Банка и Общества – в перспективе нарастить объемы потребления природного газа в качестве моторного топлива на внутреннем рынке. Данная инициатива имеет ряд экономических и экологических плюсов. Россия входит в число лидеров по запасам природного газа, его использование в качестве моторного топлива снижает расходы на топливо. Средняя цена кубометра метана в 2 - 3 раза ниже цены литра бензина или дизельного топлива. Также переход на природный газ в качестве моторного топлива способствует внедрению передовых технологий, защищает экологию, здоровье людей», – прокомментировал заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Денис Константинов.

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