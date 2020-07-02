Единственное в России министерство угольной промышленности создано в Кузбассе

2 Июль 2020 2020-07-02T11:44:14+03:00

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В Кузбассе создано единственное в стране министерство угольной промышленности. Его задача - обеспечить стабильную работу угольной отрасли и создать условия для ее развития.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев подчеркнул, что угольная отрасль – важнейшая для Кузбасса, ведь от стабильности в ее работе зависит благополучие порядка полутора миллионов человек. А это – больше половины жителей региона.

- Наша задача - обеспечить стабильную работу угольной промышленности и создать условия для ее развития, - сказал Сергей Цивилев. - Мы продолжаем добиваться скидок на транспортировку угля, увеличения объемов вывоза угля в восточном направлении, для экспорта в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Министерство угля позволит усилить постоянную системную работу по этим вопросам с федеральными структурами и ведомствами, активнее отстаивать интересы шахтеров на уровне страны.

Сейчас координацией работы нового министерства занимается блок замгубернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрея Панова.

ИСТОЧНИК KP.RU