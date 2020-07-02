Со дня карьера в Новокузнецке водолазы достали тело подростка

2 Июль 2020 2020-07-02T12:48:44+03:00

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В Кузбассе проводится проверка по факту гибели 17-летнего подротска в Новокузнецке. Его тело достали водолазы со дна затопленного карьера.

Информация о том, что в искусственном водоеме в Заводском районе обнаружено тело подростка, поступила 1 июля около 18.00.

Как было предварительно установлено следствием, днем юный горожанин вместе с другом пришли к водоему, расположенному на территории бывшей карьерной выработки, и стали купаться.

В какой-то момент один из мальчиков увидел, что вещи второго лежат на берегу, а самого его нигде нет. Тогда он вызвал спасателей.

-Тело юноши было обнаружено водолазами на дне водоема. Следует отметить, что пляж не оборудован для купания, имеется щит с надписью о запрете купания. Следователем назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти подростка, - сообщили в СУ СК России по Кемеровской области.

Также в рамках проверки будут изучены причины и условия, способствовавшие гибели несовершеннолетнего.

ИСТОЧНИК KP.RU