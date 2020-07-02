2020-07-02T12:48:44+03:00
Общество

Со дня карьера в Новокузнецке водолазы достали тело подростка

Он отправился купаться и утонул
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
Со дня карьера в Новокузнецке водолазы достали тело подросткаСо дня карьера в Новокузнецке водолазы достали тело подросткаФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В Кузбассе проводится проверка по факту гибели 17-летнего подротска в Новокузнецке. Его тело достали водолазы со дна затопленного карьера.

Информация о том, что в искусственном водоеме в Заводском районе обнаружено тело подростка, поступила 1 июля около 18.00.

Как было предварительно установлено следствием, днем юный горожанин вместе с другом пришли к водоему, расположенному на территории бывшей карьерной выработки, и стали купаться.

В какой-то момент один из мальчиков увидел, что вещи второго лежат на берегу, а самого его нигде нет. Тогда он вызвал спасателей.

-Тело юноши было обнаружено водолазами на дне водоема. Следует отметить, что пляж не оборудован для купания, имеется щит с надписью о запрете купания. Следователем назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти подростка, - сообщили в СУ СК России по Кемеровской области.

Также в рамках проверки будут изучены причины и условия, способствовавшие гибели несовершеннолетнего.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Новокузнецке 4-летний мальчик ночью ушел из дома, пока взрослые спали
В Кузбассе начинается реализация Программы по развитию личностного потенциала Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее»
В Кузбассе жителей старше 65 лет рекомендовали перевести на удаленку или отправить в отпуск
Самозанятым кузбассовцам снизили налоги
Кузбассовцам разрешили посещать пляжи и места массового отдыха у воды
Мэр Междуреченска рассказал о пытавшихся скрыть круг контактов больных коронавирусом
Режим повышенной готовности в Кузбассе продлен до 12 июля
Девять младенцев заболели коронавирусом в Кузбассе
Кемеровчанину отказали оформить загранпаспорт из-за миллионных долгов
Со дня карьера в Новокузнецке водолазы достали тело подростка
Количество покупок клиентов РСХБ по бесконтактной оплате в 2020 году увеличилось на 62 процента
В Кузбассе задержали пенсионерку-наркоторговку
Строитель упал с 10-метровой высоты в Кузбассе
Три человека пострадали при взрыве газового баллона в Кузбассе
Россельхозбанк подписал соглашение с Правительством Кузбасса
В Кузбассе медведь напал на домашний скот
Единственное в России министерство угольной промышленности создано в Кузбассе
РСХБ и ООО «Газпром газомоторное топливо» укрепляют партнерство по развитию рынка газомоторного топлива
В Кузбассе вели работы в опасной зоне угольного разреза
В Краснобродском возобновили автобусные рейсы, отмененные из-за коронавируса
В 17 кузбасских городах обнаружили новых заболевших коронавирусом
В Кузбассе еще 62 человека заболели коронавирусом
В Кузбассе самая высокая смертность в Сибири
Новый фонтан появится в Кемерове