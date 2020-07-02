2020-07-02T13:05:15+03:00
Общество

Кемеровчанину отказали оформить загранпаспорт из-за миллионных долгов

Мужчина не выплатил 38,5 миллиона рублей
Лия Гараева
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Кемеровчанину отказали оформить загранпаспорт из-за миллионных долговКемеровчанину отказали оформить загранпаспорт из-за миллионных долговФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Кемеровчанину отказали в оформлении заграничного паспорта. Дело в том, что у мужчины есть кредиторская задолженность 38,5 миллиона рублей.

- В соответствии с Административным регламентом МВД России по предоставлению государственной услуги в оформлении загранпаспорта гражданину было отказано, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

Всего с начала этого года загранпаспорт не смогли получить 80 кузбассовцев. Как раз задолженности по кредитам и штрафам стали одной из основных причин отказов. Поэтому сотрудники управления по вопросам миграции рекомендуют сначала проверить, есть ли у вас финансовые долги, прежде чем подавать документы на оформление загранпаспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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