Режим повышенной готовности в Кузбассе продлен до 12 июля
В четверг, 2 июня, губернатор Сергей Цивилев подписал очередное распоряжение о продлении в регионе ограничительных мер. В документе сообщается, что режим повышенной готовности в регионе продлен до 12 июля.
Также, согласно документу, опубликованному в электронном бюллетене Правительства Кузбасса, снимается ряд ограничительных мер.
Так, разрешается отдых на пляжах и местах массового отдыха у воды, но при соблюдении мер предосторожности.
Работодателям рекомендовано перевести сотрудников в возрасте 65 лет и старше (с их согласия) на дистанционный режим работы либо предоставить им оплачиваемый отпуск.
Кроме того, на открытых площадках теперь можно проводить спортивные мероприятия с привлечением 25 процентов зрителей от максимальной пропускной способности вместо 10 процентов, как было ранее.
ИСТОЧНИК KP.RU
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