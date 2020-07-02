2020-07-02T13:17:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим повышенной готовности в Кузбассе продлен до 12 июля

Распоряжение подписал губернатор Сергей Цивилев
Мария КОЛОСОВА
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Режим повышенной готовности в Кузбассе продлен до 12 июля. Фото: Пресс-служба АПКРежим повышенной готовности в Кузбассе продлен до 12 июля. Фото: Пресс-служба АПК
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В четверг, 2 июня, губернатор Сергей Цивилев подписал очередное распоряжение о продлении в регионе ограничительных мер. В документе сообщается, что режим повышенной готовности в регионе продлен до 12 июля.

Также, согласно документу, опубликованному в электронном бюллетене Правительства Кузбасса, снимается ряд ограничительных мер.

Так, разрешается отдых на пляжах и местах массового отдыха у воды, но при соблюдении мер предосторожности.

Работодателям рекомендовано перевести сотрудников в возрасте 65 лет и старше (с их согласия) на дистанционный режим работы либо предоставить им оплачиваемый отпуск.

Кроме того, на открытых площадках теперь можно проводить спортивные мероприятия с привлечением 25 процентов зрителей от максимальной пропускной способности вместо 10 процентов, как было ранее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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