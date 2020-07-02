2020-07-02T13:22:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Мэр Междуреченска рассказал о пытавшихся скрыть круг контактов больных коронавирусом

Глава города обратил внимание на острую эпидситуацию в городе
Екатерина РОМАНОВА
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Мэр Междуреченска рассказал о пытавшихся скрыть круг контактов больных коронавирусом. ФОТО: кадр видео со страницы Владимира ЧерноваМэр Междуреченска рассказал о пытавшихся скрыть круг контактов больных коронавирусом. ФОТО: кадр видео со страницы Владимира Чернова
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Владимир Чернов, глава города Междуреченска, где на утро 2 июля выявили больше всего заболевших COVID-19, рассказал о непростой ситуации в городе. Он обратился к жителям с просьбой быть ответственными.

Мэр Междуреченска в своем обращении к горожанам обратил внимание на то, город расположен так, что его жители живут скученно, много и тесно обдаются друг с другом. А это значит, что при возникновении эпидемии не заболеть можно лишь тогда, когда каждый человек соблюдает масочный режим, надевают в общественных местах перчатки. Более того, те, кто заболел должны позаботиться о состоянии своих родных, близких и знакомых.

- Инфекция в городе есть, ее много вы знаете. И некоторые, которые заболели, пытаются скрыть общения. Вы знаете, что мы опрашиваем каждого заболевшего - с кем контактировал, где. Скрывать это категорически нельзя. COVID-19 - это не проказа, не оспа. Как я уже говорил, это - острая респираторно-вирусная инфекция с большим риском осложнений. И, выдавая круг контактных, поверьте, вы не портите им жизнь, а проявляете заботу. Раньше обнаружили - быстрее вылечили, - обратился к горожанам Влдадимир Чернов.

Глава города сделал акцент на том, что сам по себе процесс лечения не очень долог: если вовремя обнаружить инфекцию, симптоматику можно убрать за 7-10 дней. А вот если заболевание «перерастет» в пневмонию, лечение будет намного серьезнее и потребует больше времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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