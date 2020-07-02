Кузбассовцам разрешили посещать пляжи и места массового отдыха у воды

2 Июль 2020 2020-07-02T13:27:19+03:00

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В четверг, 2 июля, губернатор Сергей Цивилев снял еще ряд ограничительных мер, введенных ранее из-за коронавируса. В частности, жителям региона разрешили посещать пляжи и места массового отдыха у воды.

При этом организации, которые эксплуатируют данные места, должны обеспечить соблюдение противоэпидемиологических требований. В частности, два раза в сутки должна проводиться уборка и обеззараживание пляжного оборудования, скамеек, теневых навесов, кабинок для переодевания, спасательного и медицинского пунктов, малых архитектурных форм, урн, общественных туалетов.

Один раз в два часа должны обрабатываться контактные поверхности – поручни, дверные ручки медицинского и спасательного пунктов. После каждого отдыхающего также должны обеззараживаться шезлонги, а расстояние между ними должно быть не менее полутора метров.

Помимо этого, в туалетах, кабинках для переодевания должны обязательно находиться антисептики для обработки рук.

ИСТОЧНИК KP.RU