2020-07-02T13:33:08+03:00
Общество

Самозанятым кузбассовцам снизили налоги

При этом делать отчисления в пенсионный фонд необязательно
Лия Гараева
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Самозанятым кузбассовцам снизили налогиСамозанятым кузбассовцам снизили налоги
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В Кемеровской области снизили налоговую ставку для самозанятых. Также им необязательно делать отчисления в пенсионный фонд.

С 1 июля те, кто оформил статус самозанятых, будут платить налог на профессиональную деятельность в размере 4%, если заказ был от частных лиц, и 6%, если от компании. Кроме того, им не нужно вести налоговую отчетность.

- Для самозанятых в ближайшее время будут доступны образовательные, консультационные и имущественные меры поддержки в рамках реализации региональных проектов нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», - сообщили в пресс-службе АПК

В.настоящее время нет строгого ограничения в сферах деятельности для самозанятых. Единственное правило – продавать можно только то, что сделано собственным производством. Оформить такой статус могут репетиторы, таксисты, арендодатели и оказывающих строительные, ремонтные и другие виды услуг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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