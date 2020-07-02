Самозанятым кузбассовцам снизили налоги
В Кемеровской области снизили налоговую ставку для самозанятых. Также им необязательно делать отчисления в пенсионный фонд.
С 1 июля те, кто оформил статус самозанятых, будут платить налог на профессиональную деятельность в размере 4%, если заказ был от частных лиц, и 6%, если от компании. Кроме того, им не нужно вести налоговую отчетность.
- Для самозанятых в ближайшее время будут доступны образовательные, консультационные и имущественные меры поддержки в рамках реализации региональных проектов нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», - сообщили в пресс-службе АПК
В.настоящее время нет строгого ограничения в сферах деятельности для самозанятых. Единственное правило – продавать можно только то, что сделано собственным производством. Оформить такой статус могут репетиторы, таксисты, арендодатели и оказывающих строительные, ремонтные и другие виды услуг.
ИСТОЧНИК KP.RU