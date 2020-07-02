2020-07-02T14:51:22+03:00
Общество

В Новокузнецке 4-летний мальчик ночью ушел из дома, пока взрослые спали

Ребенок открыл двери квартиры и отправился гулять
Мария КОЛОСОВА
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В Новокузнецке 4-летний мальчик ночью ушел из дома, пока взрослые спалиВ Новокузнецке 4-летний мальчик ночью ушел из дома, пока взрослые спалиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Новокузнецке 4-летний мальчик самостоятельно открыл двери квартиры и отправился гулять. Взрослые в этот момент спали.

Сообщение о том, что на улице без присмотра находится маленький ребенок, поступило полицейским от неравнодушных жителей накануне ночью.

Стражи порядка выехали по адресу и обнаружили мальчика, который не смог вспомнить свои фамилию и адрес. В ходе розыскных мероприятий стражи порядка установили родителей несовершеннолетнего и передали им ребенка. Как выяснилось, ребенок сам открыл дверь квартиры и пошел гулять, пока взрослые спали.

А на следующий день полицейским поступило похожее сообщение. На заводском шоссе прохожие обнаружили 4-летнюю девочку, которая одна гуляла по обочине. Она также не смогла назвать свои фамилию и адрес. Малышку доставили в отдел полиции, куда позже прибыли и сами родители. Взрослые пояснили, что девочка вышла со двора частного дома в поисках ушедшей на работу старшей сестры.

В обоих случаях с родителями была проведена профилактическая беседа, а также составлены протоколы о неисполнении своих обязанностей

ИСТОЧНИК KP.RU

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