2020-07-02T15:38:06+03:00
Общество

Владимир Путин присвоил Новокузнецку звание «Город трудовой доблести»

Это стало результатом заслуг перед страной в годы войны
Мария КОЛОСОВА
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Владимир Путин присвоил Новокузнецку звание «Город трудовой доблести»Владимир Путин присвоил Новокузнецку звание «Город трудовой доблести»Фото: Екатерина РОМАНОВА
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Президент Владимир Путин присвоил Новокузнецку звание «Город трудовой доблести». Его получают города, чьи жители внесли значительный вклад в достижение Победы в войне.

Новокузнецк в годы Великой Отечественной войны был в числе городов, которые обеспечивали бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

-От души поздравляю Новокузнецк и весь Кузбасс с этим эпохальным событием! Теперь трудовые подвиги жителей Новокузнецка признаны на уровне всей страны. Южная столица Кузбасса этого достойна, ведь город внес значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне, - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Глава региона напомнил, что также город ковал и победу в тылу. Всего на фронт из Новокузнецка ушло 64 тысячи человек, каждый четвертый так и не вернулся домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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