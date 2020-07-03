2020-07-03T04:02:15+03:00
Происшествия

В Кемерове разыскивают родственников потерявшей память женщины

О поисках объявили волонтеры «Лизы Алерт»
Екатерина РОМАНОВА
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В Кемерове разыскивают родственников потерявшей память женщины. ФОТО: ПСО "Лиза Алерт"В Кемерове разыскивают родственников потерявшей память женщины. ФОТО: ПСО "Лиза Алерт"
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В Кемерове волонтеры вновь объявили поиск. Правда, сейчас разыскивают не пропавшего человека, а его родственников.

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», родные и близкие разыскивают родственников 80-летней женщины. Она с 1 июля находится в медицинском учреждении города Кемерове, однако точной информации о себе и родственниках дать не может, так как страдает потерей памяти.

Приметы: среднего телосложения, волосы седые, глаза голубые.

Одета: серый жилет, черное платье в белый горох, бежевые колготки, черные ботинки, бежево-голубой берет.

Если вам знакома эта женщина или ее родственники, сообщите об этом волонтерам ПСО «Лиза Алерт» или в полицию.

Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52

ИСТОЧНИК KP.RU

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