3 Июль 2020 2020-07-03T06:19:01+03:00

Более трех тысяч кузбасских выпускников сдадут ЕГЭ в первый день Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В пятницу, 3 июля, в Кузбассе стартует проведение ЕГЭ. В первый день 3 156 выпускников будут сдавать географию, литературу, информатику и ИКТ.

Как сообщили в министерстве образования Кузбасса, результаты этих экзаменов станут известные не позднее 17 июля. Следующий экзамен пройдет 6 и 7 июля. В этот день 11 121 человек выполнят будут сдавать русский язык.

Напомним, что в этом году ЕГЭ сдают только те выпускники, которые в дальнейшем планируют поступать в вузы. Для участия в экзаменах зарегистрировались 11 697 человек.

Из-за ситуации с коронавирусом во время экзаменационная кампании принимаются дополнительные меры безопасности. До и после ЕГЭ помещения обрабатываются дезинфицирующими средствами, в аудиториях будут находиться рециркуляторы, обеззараживающие воздух, на входе в ППЭ будет производиться обязательная термометрия.

Также в аудиториях предусмотрены антисептики, все сотрудники пунктов будут работать в средствах индивидуальной защиты, а участники ЕГЭ могут воспользоваться масками и перчатками по желанию.

ИСТОЧНИК KP.RU