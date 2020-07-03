Более трех тысяч кузбасских выпускников сдадут ЕГЭ в первый день
В пятницу, 3 июля, в Кузбассе стартует проведение ЕГЭ. В первый день 3 156 выпускников будут сдавать географию, литературу, информатику и ИКТ.
Как сообщили в министерстве образования Кузбасса, результаты этих экзаменов станут известные не позднее 17 июля. Следующий экзамен пройдет 6 и 7 июля. В этот день 11 121 человек выполнят будут сдавать русский язык.
Напомним, что в этом году ЕГЭ сдают только те выпускники, которые в дальнейшем планируют поступать в вузы. Для участия в экзаменах зарегистрировались 11 697 человек.
Из-за ситуации с коронавирусом во время экзаменационная кампании принимаются дополнительные меры безопасности. До и после ЕГЭ помещения обрабатываются дезинфицирующими средствами, в аудиториях будут находиться рециркуляторы, обеззараживающие воздух, на входе в ППЭ будет производиться обязательная термометрия.
Также в аудиториях предусмотрены антисептики, все сотрудники пунктов будут работать в средствах индивидуальной защиты, а участники ЕГЭ могут воспользоваться масками и перчатками по желанию.
ИСТОЧНИК KP.RU