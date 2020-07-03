3 Июль 2020 2020-07-03T07:16:04+03:00

У 67 пациентов в Кузбассе обнаружен коронавирус на 3 июля Фото: Иван МАКЕЕВ

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По данным на утро 3 июля, еще у 67 человек в Кузбассе обнаружен коронавирус. Об этом сообщает оперативный штаб области.

Таким образом, общее число заболевших с начала пандемии достигло 1873.

Также за минувшие сутки из больниц были выписаны 20 пациентов, которым ранее был поставлен диагноз «коронавирусная инфекция». Все вылечилось 800 кузбассовцев.

— Итого в инфекционных больницах Кузбасса 1063 больных коронавирусом, - добавили в оперштабе. - В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находится 8071 человек

ИСТОЧНИК KP.RU