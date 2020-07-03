Оперштаб Кузбасса назвал территории, где выявлено 67 случаев коронавируса

3 Июль 2020 2020-07-03T07:24:27+03:00

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В оперативном штабе области назвали территории, где на утро 3 июля было выявлено 67 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Из общего числа новых заболевших 25 обнаружены в Междуреченске, 11 – в Анжеро-Судженске, семь – в Белове. Еще по четыре заболевших появилось в Кемерове, новокузнецке и Яйском районе. По двое – в Гурьевском и Промышленновском муниципальных округах. Еще по одному - в Беловском, Ижморском, Мариинском, Таштагольском, Тяжинском районах, Чебулинском и Топкинском муниципальных округах.

С начала пандемии коронавирусом заболело уже 1873 человека. Из них 800 выздоровели, 10 скончались, 1063 остаются в больницах под наблюдением медиков.

ИСТОЧНИК KP.RU