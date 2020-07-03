РСХБ и «АзияЭкспресс» расширяют сеть отправки денежных переводов из России в Узбекистан

3 Июль 2020 2020-07-03T11:06:37+03:00

Первым стал денежный перевод, отправленный из отделения АО «Россельхозбанк» в России и выплаченный в Мирзо-Улугбекском филиале Узнацбанка.

Изменить размер текста: A A

Россельхозбанк и Азия-Инвест Банк (дочерняя организация Узнацбанка) в рамках реализации стратегии по расширению партнерской сети участников систем денежных переводов «АзияЭкспресс» и «РСХБ-Экспресс» успешно завершили интеграции систем по денежным переводам без открытия счета.

Первым стал денежный перевод, отправленный из отделения АО «Россельхозбанк» в России и выплаченный в Мирзо-Улугбекском филиале Узнацбанка.

Запуск совместного проекта является результатом взаимодействия двух банков по внедрению технологии, позволяющей производить отправку денежных переводов без открытия счета в направлении «Россия — Узбекистан».

Продолжение читайте далее >>

Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).

Партнерский материал.