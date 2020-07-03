2020-07-03T11:20:49+03:00
Общество

Видео: в Кузбассе выпал коронавирусный град

Кадры необычных осадков появились в социальных сетях [видео]
Мария КОЛОСОВА
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В Кузбассе выпал коронавирусный град. Фото: Кадр видео "Погода от шефа"/ youtube.comВ Кузбассе выпал коронавирусный град. Фото: Кадр видео "Погода от шефа"/ youtube.com
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В Кузбассе в четверг, 2 июля, выпал град, который пользователи соцсетей окрестили коронавирусным. Дело в необычной форме градин.

- Очень крупный град прошел сегодня на территории Тисульского и Мариинского районов Кемеровской области. Особенно сильным он оказался в поселке Комсомольский, - говориться в описании к видео.

Автор отмечает, что размеры градин достигали 5-7 сантиметров. В результате разгула стихии разбитыми оказались крыши хозяйственных построек, пострадали автомобили, оказался частично уничтожен урожай местных жителей.

Огромный град разбомбил Кузбасс. 2 июля 2020 года.Видео: youtube.com

Комментарии не заставили себя ждать. «Такой коронавидный град прежде был в Архангельской и Кировской областях», - отмечает пользователь Сергей Иванов, намекая на необычную форму града.

ИСТОЧНИК KP.RU

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