Видео: в Кузбассе выпал коронавирусный град
В Кузбассе в четверг, 2 июля, выпал град, который пользователи соцсетей окрестили коронавирусным. Дело в необычной форме градин.
- Очень крупный град прошел сегодня на территории Тисульского и Мариинского районов Кемеровской области. Особенно сильным он оказался в поселке Комсомольский, - говориться в описании к видео.
Автор отмечает, что размеры градин достигали 5-7 сантиметров. В результате разгула стихии разбитыми оказались крыши хозяйственных построек, пострадали автомобили, оказался частично уничтожен урожай местных жителей.
Огромный град разбомбил Кузбасс. 2 июля 2020 года.Видео: youtube.com
Комментарии не заставили себя ждать. «Такой коронавидный град прежде был в Архангельской и Кировской областях», - отмечает пользователь Сергей Иванов, намекая на необычную форму града.
ИСТОЧНИК KP.RU