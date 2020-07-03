В Кузбассе водитель получил условный срок за смерть 10-летнего ребенка

3 Июль 2020 2020-07-03T11:56:05+03:00

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В Кузбассе вынесен приговор водителю, который на пешеходном переходе сбил 10-летнего ребенка. Мужчине назначили условный срок.

В феврале этого года в Новокузнецке мужчина на своем Lexus ES250, двигался со скоростью более 90 километров в час при разрешенной скорости в 40 километров. Перед перекрестком он не снизил скорость и выехал на него на красный сигнал светофора, после чего наехал на мальчика на пешеходном переходе. Ребенка доставили в больницу, однако в тот же день он скончался.

Мужчине было предъявлено обвинение в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека. Однако после окончания расследования в суд следователем направлено ходатайство о прекращении дела и назначении штрафа ввиду того, что обвиняемый признал вину, возместил матери ребенка и она была согласна на назначение штрафа.

Центральный районный суд в просьбе отказал, так как обвиняемый более 40 раз привлекался к ответственности за нарушение скорости. В результате мужчине назначили наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с испытательным сроком в два года, а также на два года лишили водительских прав.

ИСТОЧНИК KP.RU