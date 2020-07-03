За экстремизм новокузнечанина приговорили к обязательным работам

3 Июль 2020 2020-07-03T12:38:03+03:00

Запрещенные материалы он размещал на своей странице в соцсети

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В Новокузнецке вынесен приговор 21-летнему городанину за экстремистские высказывания. Сообщения он размещал на своей странице в социальной сети.

В ходе мониторинга Интернета прокуратура Кузнецкого района обнаружила запрещенный контент. Один из жителей города разместил на своей странице в социальной сети комментарий, направленный на возбуждение ненависти и вражды одной группы по отношению к другой группе лиц. При этом он осознавал, что его страница открыта для свободного доступа неограниченному кругу лиц.

В связи с этим прокурором было возбуждено административное дело, материалы направлены на рассмотрение в суд.

-Кузнецкий районный суд Новокузнецка признал молодого человека виновным и назначил ему наказание в виде 20 часов обязательных работ, - сообщили в прокуратуре области.

ИСТОЧНИК KP.RU