2020-07-03T12:38:03+03:00
Общество

За экстремизм новокузнечанина приговорили к обязательным работам

Запрещенные материалы он размещал на своей странице в соцсети
Мария КОЛОСОВА
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За экстремизм новокузнечанина приговорили к обязательным работамЗа экстремизм новокузнечанина приговорили к обязательным работамФото: Анастасия ОСИПОВА
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В Новокузнецке вынесен приговор 21-летнему городанину за экстремистские высказывания. Сообщения он размещал на своей странице в социальной сети.

В ходе мониторинга Интернета прокуратура Кузнецкого района обнаружила запрещенный контент. Один из жителей города разместил на своей странице в социальной сети комментарий, направленный на возбуждение ненависти и вражды одной группы по отношению к другой группе лиц. При этом он осознавал, что его страница открыта для свободного доступа неограниченному кругу лиц.

В связи с этим прокурором было возбуждено административное дело, материалы направлены на рассмотрение в суд.

-Кузнецкий районный суд Новокузнецка признал молодого человека виновным и назначил ему наказание в виде 20 часов обязательных работ, - сообщили в прокуратуре области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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