2020-07-03T12:51:12+03:00
Происшествия

Семья из трех человек утонула на озере Красном в Кемерове

Одного ребенка удалось спасти
Мария КОЛОСОВА
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Семья из трех человек утонула на озере Красном в Кемерове. Фото: Татьяна ПОДОЛЬСКАЯСемья из трех человек утонула на озере Красном в Кемерове. Фото: Татьяна ПОДОЛЬСКАЯ
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В Кемерове на озере Красном утонула семья из трех человек. Одного ребенка удалось спасти.

Как рассказали в Следственном комитете Кузбасса, в пятницу, 3 июля, около 14.00 поступило сообщение о том, что на озере Красном утонули 40-летний мужчина, его 45-летняя сожительница и девочка 9-ти лет. По данному факту возбуждено уголовное дело.

По версии следователей, взрослые и дети днем отдыха ли берегу. Позже женщина с детьми пошла купаться. В какой-то момент мужчина увидел, что они тонут, и попытался их спасти, однако стал тонуть сам.

Очевидцы успели вытащить из воды 9-летнего мальчика, остальных спасти не удалось.

-Спасатели, прибывшие на сигнал, обнаружили тела мужчины, женщины и девочки, вызвали следственную группу. Необходимо отметить, что потерпевшие купались в несанкционированном для купания месте, - рассказали в СУ СК России по Кемеровской области. - В ближайшее время будут назначены судебно-медицинские экспертизы, которые установят точную причину смерти потерпевших.

Сейчас на месте работает следственная группа, опрашиваются свидетели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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