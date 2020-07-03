2020-07-03T13:48:07+03:00
Общество

В Кузбассе 700 студентов будут участвовать в масштабных областных стройках

К работе их будут привлекать летом
Мария КОЛОСОВА
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В Кузбассе 700 студентов будут участвовать в масштабных областных стройках. Фото: Пресс-служба АПКВ Кузбассе 700 студентов будут участвовать в масштабных областных стройках. Фото: Пресс-служба АПК
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Этим летом 700 студентов будет принимать участие в масштабных стройках Кузбасса. Для части из них трудовой семестр начался 3 июля на площадке будущего ледового дворца «Кузбасс».

На стройке также побывал губернатор Сергей Цивилев. Он отметил, что студенческие отряды помогали области и в прошлом году, например, на строительства автобана Ленинск-Кузнецкий – Кемерово.

-В этом году на кузбасских стройках есть место для трех тысяч участников студотрядов. Этот вопрос мы решим, обсудим со строительными компаниями варианты более широкого привлечения студентов к участию в крупных проектах. Как и год назад, на открытии автобана, вижу горящие глаза, - отметил глава региона.

На объектах в Центральном и Ленинском районе областного центра приступают к работе 200 студентов. Под контролем специалистов они будут строить ледовый дворец «Кузбасс», кассационный суд, музейный и театрально-образовательный комплексы, детский сад и школу в микрорайоне 7Б.

Кроме того, участники студотрядов уже помогают проводить капремонт Новокузнецкого строительного техникума. Традиционно стройотряды задействованы в текущем ремонте автомобильных дорог и мостов, в этом году – в Яйском, Ижморском, Кемеровском и Беловском муниципальных округах, а также в Беловском районе. Студенческим отрядом доверено также участвовать в строительстве дороги федерального значения – Р-255 «Сибирь». РСО заняты на реконструкции тротуаров по всему Кузбассу, их привлекут для работы в аграрных предприятиях Топкинского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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