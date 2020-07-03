Кемеровские хирурги провели экстренную операцию 15-летней девочке

3 Июль 2020 2020-07-03T15:28:21+03:00

Она жаловалась на сильные боли внизу живота

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Кемеровские хирурги экстренно прооперировали 15-летнюю школьницу. Девочка жаловалась на сильные боли внизу живота.

Успешную операцию провели юной кемеровчанке врачи областной больницы имени Беляева, в гинекологическое отделение которой и была доставлена пациентка.

Как рассказала сама девочка, на улице она много бегала и прыгала, а дома почувствовала себя плохо. Сначала ее отвезли в областную детскую больницу с подозрением на аппендицит. Однако диагноз не подтвердился, поэтому школьнцу перенаправили к гинекологам областной больницы.

Во время обследования врачи обнаружили у подростка пятисантиметровое новообразование правого яичника. Кисту сразу же удалили малотравматичным способом — через небольшой прокол.

Сейчас девочку ничего не беспокоит, она готовится к выписке, следов от операции практически не осталось.

ИСТОЧНИК KP.RU