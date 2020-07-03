Кемеровские хирурги провели экстренную операцию 15-летней девочке
Кемеровские хирурги экстренно прооперировали 15-летнюю школьницу. Девочка жаловалась на сильные боли внизу живота.
Успешную операцию провели юной кемеровчанке врачи областной больницы имени Беляева, в гинекологическое отделение которой и была доставлена пациентка.
Как рассказала сама девочка, на улице она много бегала и прыгала, а дома почувствовала себя плохо. Сначала ее отвезли в областную детскую больницу с подозрением на аппендицит. Однако диагноз не подтвердился, поэтому школьнцу перенаправили к гинекологам областной больницы.
Во время обследования врачи обнаружили у подростка пятисантиметровое новообразование правого яичника. Кисту сразу же удалили малотравматичным способом — через небольшой прокол.
Сейчас девочку ничего не беспокоит, она готовится к выписке, следов от операции практически не осталось.
ИСТОЧНИК KP.RU