2020-07-04T05:53:21+03:00
Общество

В Кузбассе открываются первые детские лагеря

Сейчас их работает уже четыре
Мария КОЛОСОВА
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В Кузбассе открываются первые детские лагеряВ Кузбассе открываются первые детские лагеряФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Первые детские лагеря начали открываться в Кузбассе. Сейчас их работает уже четыре в Новокузнецком районе – это «Бунгурский» и «Голубь» на 230 детей, а также «Таргай» и «Солнечный» на 200 человек.

А с 6 июля на территории туристско-спортивного полигона «Солнечный Туристан» в деревне Подъяково Кемеровского района начнет работу еще один лагерь – палаточный. В нем отдохнут 400 школьников из 19 территорий Кузбасса.

Первая смена в этом лагере продлится до 17 августа. Ребятам предстоит сплав по Томи до деревни Пача в Яшкинском районе и визит в историко-этнографический комплекс «Шорский улус «Кезек», где смогут рассмотреть древние рисунки, которым около четырех тысяч лет.

Как сообщили в министерстве образования и науки Кузбасса, перед началом работы все лагеря проходят строгую проверку на соблюдение требований комплексной безопасности и противоэпидемиологических мероприятий. Сотрудники предварительно сдали анализы на наличие коронавирусной инфекции, работают вахтовым методом, в работе с детьми усилен контроль за их состоянием здоровья и т.д.

ИСТОЧНИК KP.RU

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