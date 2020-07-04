4 Июль 2020 2020-07-04T08:01:39+03:00

Одиннадцатый пациент скончался в Кузбассе от коронавируса Фото: Иван МАКЕЕВ

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Оперативный штаб области опубликовал данные по ситуации с коронавирусом в Кузбассе на утро 4 июля. Стало известно, что скончался еще один пациент – одиннадцатый с начала пандемии.

- Одна пациентка скончалась. У женщины из Новокузнецка 1939 года рождения развилась тяжелая форма пневмонии, - сообщили в штабе.

Также стало известно, что еще у 71 пациента подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция». 43 пациента были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 843 человека.

— Итого в инфекционных больницах Кузбасса 1090 больных коронавирусом, - добавили в штабе. - В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 8327 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU