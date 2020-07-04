4 Июль 2020 2020-07-04T07:25:40+03:00

У 71 человека в Кузбассе подтвердился коронавирус Фото: Иван МАКЕЕВ

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На утро 4 июля еще у 71 человека в Кузбассе подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция». Об этом сообщает оперштаб области.

Также из больниц выписано 43 пациента, всего же с начала пандемии медучреждения покинуло 843 человека.

К сожалению, стало известно, что одна пациентка в Новокузнецке скончалась. У женщины развилась тяжелая форма пневмонии.

Сейчас на лечении в медучреждениях находится 1090 больных коронавирусом. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 8327 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU