У 71 человека в Кузбассе подтвердился коронавирус
На утро 4 июля еще у 71 человека в Кузбассе подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция». Об этом сообщает оперштаб области.
Также из больниц выписано 43 пациента, всего же с начала пандемии медучреждения покинуло 843 человека.
К сожалению, стало известно, что одна пациентка в Новокузнецке скончалась. У женщины развилась тяжелая форма пневмонии.
Сейчас на лечении в медучреждениях находится 1090 больных коронавирусом. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 8327 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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