В оперштабе Кузбасса рассказали, в каких городах выявлен 71 заболевший коронавирусом
В оперативном штабе области рассказали, в каких городах на утро 4 июля были выявлены новые случаи заболевания коронавирусом. Напомним, что стало известно о 71 новом заболевшем.
За минувшие сутки в Междуреченске выявлено сразу 39 случаев заболевания, 10 – в Новокузнецке и 7 – в Кемерове. Также три случая зафиксированы в Анжеро-Судженске, по два – в Киселевске, Осинниках, Прокопьевске, Кемеровском муниципальном округе и Яйском районе, еще по одному – в Калтане и Ленинске-Кузнецком.
Всего с середины марта в области зафиксировано 1944 случая коронавируса. Сейчас 1090 человека находятся под наблюдением враче, 843 выздоровели, 11 скончались.
ИСТОЧНИК KP.RU
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