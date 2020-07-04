В оперштабе Кузбасса рассказали, в каких городах выявлен 71 заболевший коронавирусом

4 Июль 2020 2020-07-04T08:04:37+03:00

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В оперативном штабе области рассказали, в каких городах на утро 4 июля были выявлены новые случаи заболевания коронавирусом. Напомним, что стало известно о 71 новом заболевшем.

За минувшие сутки в Междуреченске выявлено сразу 39 случаев заболевания, 10 – в Новокузнецке и 7 – в Кемерове. Также три случая зафиксированы в Анжеро-Судженске, по два – в Киселевске, Осинниках, Прокопьевске, Кемеровском муниципальном округе и Яйском районе, еще по одному – в Калтане и Ленинске-Кузнецком.

Всего с середины марта в области зафиксировано 1944 случая коронавируса. Сейчас 1090 человека находятся под наблюдением враче, 843 выздоровели, 11 скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU