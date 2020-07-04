4 Июль 2020 2020-07-04T09:37:29+03:00

МЧС напоминает кузбассовцам о штрафах за коляски и велосипеды на лестницах Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как пути эвакуации они не должны быть загорожены

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МЧС Кузбасса предупреждает жителей о штрафах, которые грозят за складирование вещей на путях эвакуации. К ним, в частности, относятся лестницы и коридоры в жилых домах.

При возникновении пожаров в жилье важно вовремя покинуть здание, поэтому пути эвакуации должны содержаться в должном порядке. Особенно это актуально для жителей многоэтажек. Здесь путями эвакуации являются места общего пользования, которые жильцы часто заставляют личными вещами - колясками, велосипедами, старой мебелью.

-Все эти предметы, в случае возникновения чрезвычайной ситуации, могут стать серьезным препятствием и создать прямую угрозу жизни и здоровью людей, - отметили в ГУ МЧС России по Кемеровской области.

В ведомстве отметили, что по закону размещать в коридорах, тамбурах, лифтовых холлах, на лестницах, в дверях и эвакуационных люках различные материалы, изделия, оборудование, производственные отходы, мусор и другие предметы запрещено.

По закону за нарушение этих требований пожарной безопасности грозит предупреждение или штраф в размере от двух до трех тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU