Кемеровчанин проведет три года в колонии за покупку «соли»
Житель Кемерова отправится в колонию за покупку и хранение «соли». Мужчину поймали с поличным, когда он поднимал «закладку» с наркотиком.
Ленинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого за хранение наркотиков 31-летнего местного жителя.
В марте полицейские при отработке оперативной информации задержали мужчину, поднявшего «закладку» с наркотиком.
-В карманах брюк рецидивиста оперативники обнаружили три свертка с веществом бело-бурого цвета. Результаты проведенного исследования подтвердили, что это синтетический наркотик «соль» общей массой около одного грамма, что является крупным размером, - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.
Как было позже установлено следствием, наркотик задержанный купил в Интеренете для личных нужд.
Изучив материалы уголовного дела, суд признал кемеровчанина виновным и назначил ему три года и шесть месяцев в исправительной колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU