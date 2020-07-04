4 Июль 2020 2020-07-04T10:45:37+03:00

Кемеровчанин проведет три года в колонии за покупку «соли» Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Житель Кемерова отправится в колонию за покупку и хранение «соли». Мужчину поймали с поличным, когда он поднимал «закладку» с наркотиком.

Ленинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого за хранение наркотиков 31-летнего местного жителя.

В марте полицейские при отработке оперативной информации задержали мужчину, поднявшего «закладку» с наркотиком.

-В карманах брюк рецидивиста оперативники обнаружили три свертка с веществом бело-бурого цвета. Результаты проведенного исследования подтвердили, что это синтетический наркотик «соль» общей массой около одного грамма, что является крупным размером, - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Как было позже установлено следствием, наркотик задержанный купил в Интеренете для личных нужд.

Изучив материалы уголовного дела, суд признал кемеровчанина виновным и назначил ему три года и шесть месяцев в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU