4 Июль 2020 2020-07-04T11:54:23+03:00

Ливни, град и грозы обрушатся на Кузбасс в воскресенье Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на воскресенье, 5 июля. На регион обрушатся ливни и град, но, тем не менее, по-прежнему будет жарко.

В ночь на воскресенье по области ожидается _14…+19 градусов, в горных районах будет прохладней – от 8 до 13 градусов. Днем потеплеет до +25…+30 градусов.

Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду, ночью с порывами до 13 метров, а днем до 12-17.

Прогнозируется переменная облачность, в отдельных районах пройдут кратковременные дожди, грозы, а местами град. Днем по северным районам местами ожидаются сильные ливневые дожди. Утром при прояснении туманы.

В Кемерове ночью 5 июля будет +15…+17 градусов, днем столбики термометра покажут +26…+28. Будет дуть юго-восточный со скоростью 4-9 метров в секунду, днем с порывами до 14 метров. Горожан ждет переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы.

Синоптики предупреждают, что в воскресенье ожидается высокая пожароопасность в Кемеровском, Крапивинском, Беловском, Промышленновском, Мариинском, Яйском районах - 4 класс, в Ленинск-Кузнецком районе чрезвычайная пожароопасность - 5 класс.

ИСТОЧНИК KP.RU