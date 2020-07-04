4 Июль 2020 2020-07-04T14:08:47+03:00

Композицию с фронтовиками установят рядом с кадетским училищем в Кемерове. Фото: Пресс-служба АПК

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Территорию рядом с президентским кадетским училищем в Кемерове украсит композиция с кузбассовцами-фронтовиками. Она будет располагаться на постаменте рядом с танком Т-34.

Проект архитектурной группы подготовлен в рамках региональной акции «Вахта Победы. Кузбасс».

Как отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, в прошлом году одновременно со строительством первых корпусов училища была приведена в порядок окружающая территория – обновлены фасады соседних зданий, благоустроены зоны отдыха, заменены коммуникации, открыто движение по кольцу и новому участку Московского проспекта.

-Сейчас завершается второй этап строительства училища и мы продолжаем благоустройство. Уже установили легендарный танк Т-34, он будет напоминать кадетам и всем жителям Кемерова о подвигах советских солдат в Великой Отечественной войне. Следующий этап - дополнить общественное пространство тематическими архитектурными композициями в память о кузбассовцах-участниках войны, – сказал губернатор.

Проект композиции пока обсуждается. Предположительно она объединит два тематических блока. Один будет рассказывать о вкладе Кузбасса в Победу. Второй сформируют из портретов кузбассовцев, отдавших свои жизни за Родину.

ИСТОЧНИК KP.RU