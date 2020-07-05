Новая партия трамваев доставлена в Новокузнецк

5 Июль 2020 2020-07-05T05:34:03+03:00

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В Новокузнецк поступило еще четыре трамвая лимитированной кузбасской серии. Они прибыли как раз ко Дню города.

Два односекционных трамвая модели 71-623 «Новокузнецк» поступили в Новокузнецк в день празднования 402-летия города, в субботу 4 июля. Еще два таких же трамвая были доставлены в город несколькими днями ранее, еще три - месяц назад. До конца года город получит также два двухсекционных трамвая модели «Кузбасс».

-Новокузнецк как южная столица Кузбасса должен быть комфортным, удобным для жизни, и мы над этим системно работаем. Новые трамваи улучшат экологическую ситуацию в городе, они красивые, удобные. На таком транспорте приятно ездить. В этом году Новокузнецк получит девять новых трамваев кузбасской серии - таких крупных поставок не было уже 10 лет, – сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Стоимость новых трамваев – более 378 миллионов рублей, эти деньги направлены из областного и муниципального бюджетов.

ИСТОЧНИК KP.RU