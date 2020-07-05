В Кузбасском городе случилась смертельная авария
В Ленинске-Кузнецком случилось смертельное ДТП. В результате аварии погиб пассажир легковушки.
Об инциденте рассказали пользователи соцсети «Вконтакте». По их информации авария произошла в субботу, 4 июля, на улице Шилина, в районе магазина «Светлячок».
Как сообщают очевидцы, водитель не справился с управлением автомобиля и врезался в кирпичную кладку. В итоге машина оказалась на встречной полосе, где ее развернуло. Пассажир погиб на месте происшествия, а водителя увезли в больницу.
На фотографиях видно, что автомобиль сильно поврежден. На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД и медики скорой помощи.
ИСТОЧНИК KP.RU