2020-07-05T07:02:24+03:00
Общество

В Кузбасском городе случилась смертельная авария

Погиб пассажир легковушки
Лия Гараева
Поделиться:
В Ленинске-Кузнецком случилось смертельное ДТП. Фото: ЧП Ленинск-Кузнецкий 112 / «ВКонтакте»В Ленинске-Кузнецком случилось смертельное ДТП. Фото: ЧП Ленинск-Кузнецкий 112 / «ВКонтакте»
Изменить размер текста:

В Ленинске-Кузнецком случилось смертельное ДТП. В результате аварии погиб пассажир легковушки.

Об инциденте рассказали пользователи соцсети «Вконтакте». По их информации авария произошла в субботу, 4 июля, на улице Шилина, в районе магазина «Светлячок».

Как сообщают очевидцы, водитель не справился с управлением автомобиля и врезался в кирпичную кладку. В итоге машина оказалась на встречной полосе, где ее развернуло. Пассажир погиб на месте происшествия, а водителя увезли в больницу.

На фотографиях видно, что автомобиль сильно поврежден. На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД и медики скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кузбассе утонула 13-летняя школьница
Появилась информация о погибшей пациентке с коронавирусом в Кузбассе
Где в Кузбассе выявлено 74 новых случая коронавируса
За сутки в Кузбассе появилось 74 новых заболевших коронавирусом
Двенадцатый пациент с коронавирусом умер в Кузбассе
В Кузбасском городе случилась смертельная авария
В Кемерове спасают птицу, упавшую в бочку с машинным маслом
Новая партия трамваев доставлена в Новокузнецк
Композицию с фронтовиками установят рядом с кадетским училищем в Кемерове
Кузбасский поселок оставят без телевидения
Ливни, град и грозы обрушатся на Кузбасс в воскресенье
Кемеровчанин проведет три года в колонии за покупку «соли»
МЧС напоминает кузбассовцам о штрафах за коляски и велосипеды на лестницах
На Притомском проспекте в Кемерове построят новую школу
В оперштабе Кузбасса рассказали, в каких городах выявлен 71 заболевший коронавирусом
У 71 человека в Кузбассе подтвердился коронавирус
Одиннадцатый пациент скончался в Кузбассе от коронавируса
Телефонный мошенник выманил у кузбассовцев 70 тысяч рублей
В Кузбассе открываются первые детские лагеря
Пострадавшим от гигантского града в Кузбассе выделят более 1 миллиона рублей
РСХБ предоставил клиентам рекомендации по условиям внешнеторговых контрактов
Кемеровские хирурги провели экстренную операцию 15-летней девочке
14-дневную изоляцию для прилетающих в Кузбасс отменили
В Кузбассе 700 студентов будут участвовать в масштабных областных стройках
Семья из трех человек утонула на озере Красном в Кемерове
За экстремизм новокузнечанина приговорили к обязательным работам
В Кузбассе водитель получил условный срок за смерть 10-летнего ребенка