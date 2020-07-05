2020-07-05T08:06:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Где в Кузбассе выявлено 74 новых случая коронавируса

Оперативный штаб сообщил последние новости В
Лия Гараева
Поделиться:
Где в Кузбассе выявлено 74 новых случая коронавирусаГде в Кузбассе выявлено 74 новых случая коронавирусаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

На 5 июля в Кузбассе число заболевших коронавирусом увеличилось на 74 человека. Стало известно, на каких именно территориях были выявлены случаи заражения.

- 15 заболевших проживают в Междуреченске, в Кемерове - 13, в Новокузнецке - 11, в Таштагольском МР – семь, в Белове – пять, по три - в Юрге, Кемеровском МО и Мариинском муниципальном районе, по два - в Прокопьевске, Краснобродском, Беловском МР, Гурьевском МР, по одному - в Березовском, Киселевске, Осинниках, Тайге, Промышленновском МО и Юргинском МО, - сообщили в оперативном штабе.

Также стало известно, что 20 пациентов выписаны из больниц. Таким образом, в Кузбассе 863 человека вылечились от коронавируса, 12 скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Кузбассе 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кузбассе утонула 13-летняя школьница
Появилась информация о погибшей пациентке с коронавирусом в Кузбассе
Где в Кузбассе выявлено 74 новых случая коронавируса
За сутки в Кузбассе появилось 74 новых заболевших коронавирусом
Двенадцатый пациент с коронавирусом умер в Кузбассе
В Кузбасском городе случилась смертельная авария
В Кемерове спасают птицу, упавшую в бочку с машинным маслом
Новая партия трамваев доставлена в Новокузнецк
Композицию с фронтовиками установят рядом с кадетским училищем в Кемерове
Кузбасский поселок оставят без телевидения
Ливни, град и грозы обрушатся на Кузбасс в воскресенье
Кемеровчанин проведет три года в колонии за покупку «соли»
МЧС напоминает кузбассовцам о штрафах за коляски и велосипеды на лестницах
На Притомском проспекте в Кемерове построят новую школу
В оперштабе Кузбасса рассказали, в каких городах выявлен 71 заболевший коронавирусом
У 71 человека в Кузбассе подтвердился коронавирус
Одиннадцатый пациент скончался в Кузбассе от коронавируса
Телефонный мошенник выманил у кузбассовцев 70 тысяч рублей
В Кузбассе открываются первые детские лагеря
Пострадавшим от гигантского града в Кузбассе выделят более 1 миллиона рублей
РСХБ предоставил клиентам рекомендации по условиям внешнеторговых контрактов
Кемеровские хирурги провели экстренную операцию 15-летней девочке
14-дневную изоляцию для прилетающих в Кузбасс отменили
В Кузбассе 700 студентов будут участвовать в масштабных областных стройках
Семья из трех человек утонула на озере Красном в Кемерове
За экстремизм новокузнечанина приговорили к обязательным работам
В Кузбассе водитель получил условный срок за смерть 10-летнего ребенка