Где в Кузбассе выявлено 74 новых случая коронавируса

5 Июль 2020 2020-07-05T08:06:46+03:00

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На 5 июля в Кузбассе число заболевших коронавирусом увеличилось на 74 человека. Стало известно, на каких именно территориях были выявлены случаи заражения.

- 15 заболевших проживают в Междуреченске, в Кемерове - 13, в Новокузнецке - 11, в Таштагольском МР – семь, в Белове – пять, по три - в Юрге, Кемеровском МО и Мариинском муниципальном районе, по два - в Прокопьевске, Краснобродском, Беловском МР, Гурьевском МР, по одному - в Березовском, Киселевске, Осинниках, Тайге, Промышленновском МО и Юргинском МО, - сообщили в оперативном штабе.

Также стало известно, что 20 пациентов выписаны из больниц. Таким образом, в Кузбассе 863 человека вылечились от коронавируса, 12 скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU