Более 20 вертолетных площадок построят в Кузбассе

5 Июль 2020 2020-07-05T10:16:57+03:00

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В Кемеровской области построят 22 вертолетные площадки. Они будут предназначены для санитарной авиации.

- В Кузбассе существует проблема с оказанием первичной медпомощи жителям отдаленных и малонаселенных поселков, транспортировкой тяжелобольных пациентов. Сейчас у нас всего 4 вертолетных площадки: в Таштаголе, Танае, Междуреченске и Кемерове. Нашему региону с его широкой географией этого явно недостаточно, - сказал губернатор Сергей Цивелев.

Также началась подготовка авиамедицинских бригад, которые будут эвакуировать пациентов по воздуху. Уже 6 кузбасских специалистов прошли обучение в Москве, ещё 10 поедут на курсы осенью.

Губернатор сообщил, что наш регион будет заявляться на участие в федеральном проекте «Развитие санитарной авиации» нацпроекта «Здравоохранение». Если все пройдет успешно, то получим федеральное финансирование строительства площадок и два вертолёта.

ИСТОЧНИК KP.RU