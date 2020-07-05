В Кемерове машина насмерть сбила пешехода

5 Июль 2020 2020-07-05T11:29:39+03:00

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В Кемерове днем 5 июля случилась авария на проспекте Притомском. По словам очевидца, автомобиль насмерть сбил пешехода.

Информация о смертельном ДТП появилась в социальной сети «Вконтакте». Один из пользователей сообщил, что проезжал мимо и видел, что на обочине лежало тело молодого человека. На дороге также находился автомобиль KIA Sportage, у которого была сильно повреждена левая сторона.

Очевидцы утверждают, что погибшему было 17 лет. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU