Кемерово засыпало градом
Стихия разгулялась в правобережной части города
Кемерово засыпало градомФото: Ирина АВТУШКО
Изменить размер текста:
Часть Кемерова в воскресенье, 5 июля, буквально засыпало градом. Стихия разгулялась в правобережной части города.
Град сыпал над правым берегом города около двадцати минутФото: Ирина АВТУШКО
Градины от пары миллиметров до полутора сантиметров заносило ветром на балконыФото: Ирина АВТУШКО
После того, как все успокоилось, град еще долго не таялФото: Ирина АВТУШКО
Стихия разгулялась вечером в воскресеньеФото: Ирина АВТУШКО
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Погода в Кузбассе»