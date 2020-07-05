Кемерово засыпало градом

Часть Кемерова в воскресенье, 5 июля, буквально засыпало градом. Стихия разгулялась в правобережной части города.

Градины от пары миллиметров до полутора сантиметров заносило ветром на балконыФото: Ирина АВТУШКО

После того, как все успокоилось, град еще долго не таялФото: Ирина АВТУШКО