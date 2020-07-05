2020-07-05T18:03:21+03:00
Общество

Кемерово засыпало градом

Стихия разгулялась в правобережной части города
Мария КОЛОСОВА
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Кемерово засыпало градомКемерово засыпало градомФото: Ирина АВТУШКО
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Часть Кемерова в воскресенье, 5 июля, буквально засыпало градом. Стихия разгулялась в правобережной части города.

Град сыпал над правым берегом города около двадцати минут Фото: Ирина АВТУШКО

Град сыпал над правым берегом города около двадцати минутФото: Ирина АВТУШКО

Градины от пары миллиметров до полутора сантиметров заносило ветром на балконы Фото: Ирина АВТУШКО

Градины от пары миллиметров до полутора сантиметров заносило ветром на балконыФото: Ирина АВТУШКО

После того, как все успокоилось, град еще долго не таял Фото: Ирина АВТУШКО

После того, как все успокоилось, град еще долго не таялФото: Ирина АВТУШКО

Стихия разгулялась вечером в воскресенье Фото: Ирина АВТУШКО

Стихия разгулялась вечером в воскресеньеФото: Ирина АВТУШКО

ИСТОЧНИК KP.RU

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