В Кемерове погибли три человека в аварии, в том числе ребенок
В Кемерове случилась страшная авария, в результате которой погибли три человека. Один из них – ребенок. Это произошло после столкновения легковушки и грузовика.
ДТП было вечером в воскресенье, 5 июля, примерно в 17:50. На место происшествия - 302 километр автодороги Р-255 «Сибирь» - незамедлительно прибыли полицейские.
- Предварительно установлено, что водитель автомобиля ВАЗ-2110 не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовиком «МАН». В результате ДТП погибли водитель легковой машины и два его пассажира – женщина и ребенок, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.
Сейчас полиция выясняет все детали произошедшего. Они установят точную причину аварии, а также то, в каком состоянии находились водители.
Снимки ДТП появились в соцсети «Вконтакте». На них видно, что легковушка превратилась в груду металла.
ИСТОЧНИК KP.RU