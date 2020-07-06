2020-07-06T03:26:58+03:00
Происшествия

В Кемерове погибли три человека в аварии, в том числе ребенок

Легковушка столкнулась с грузовиком
Лия Гараева
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Фото: Регион-42 / «ВКонтакте»Фото: Регион-42 / «ВКонтакте»
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В Кемерове случилась страшная авария, в результате которой погибли три человека. Один из них – ребенок. Это произошло после столкновения легковушки и грузовика.

ДТП было вечером в воскресенье, 5 июля, примерно в 17:50. На место происшествия - 302 километр автодороги Р-255 «Сибирь» - незамедлительно прибыли полицейские.

- Предварительно установлено, что водитель автомобиля ВАЗ-2110 не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовиком «МАН». В результате ДТП погибли водитель легковой машины и два его пассажира – женщина и ребенок, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

Сейчас полиция выясняет все детали произошедшего. Они установят точную причину аварии, а также то, в каком состоянии находились водители.

Снимки ДТП появились в соцсети «Вконтакте». На них видно, что легковушка превратилась в груду металла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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