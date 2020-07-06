2020-07-06T06:52:19+03:00
Общество

Неизвестные сожгли жилой дом в Кузбассе

14 человек боролись с огнем ночью
Екатерина РОМАНОВА
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Неизвестные сожгли жилой дом в КузбассеНеизвестные сожгли жилой дом в КузбассеФото: Кирилл ЧАЩИН
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Минувшей ночью в Прокопьевском городском округе сгорел частный жилой дом. По предварительным данным, загорелся он не сам.

Шел второй час ночи, когда на пульт диспетчера МЧС по Кемеровской области поступил тревожный сигнал. Очевидцы сообщали, что горит один из жилых домов на улице Попова в Прокопьевском городском округе.

- На момент прибытия первого подразделения полностью был охвачен огнем хозяйственный блок размером 4х8 метра. В результате пожара сгорела обрешетка крыши на всей площади, обгорели стены внутри и снаружи, а также обгорела стена жилого дома на площади в четыре квадратных метра, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области.

В общей сложности от огня пострадали четыре квадратных метра. Специалисты отмечают, что наиболее вероятной причиной пожара могли стать умышленные действия по уничтожению чужого имущества. Однако точную причину, обстоятельства и причастных к возникновению пожара людей еще только предстоит установить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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