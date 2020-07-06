У кузбасских выпускников начался ЕГЭ по русскому языку

6 Июль 2020 2020-07-06T06:37:13+03:00

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6 и 7 июля пройдет экзамен по русскому языку. В этом году его планируют сдать 11 323 выпускника.

В понедельник, 6 июля, в 10.00 в Кузбассе стартовал ЕГЭ по русскому языку. 11 323 выпускника в течение трех часов и тридцати минут будут выполнять экзаменационные работы. Результаты же станут известны не позднее 20 июля для тех, кто сдает экзамен 6 июля и не позднее 23 июля для тех, кто пишет экзаменационные работы 7 июля.

Из-за ситуации с коронавирусом в этом году выпускники сдают экзамены в особых условия. Так, по данным министерства образования и науки Кузбасса, во всех пунктах проведения экзамена уже проведена генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств, в самих аудиториях находятся рециркуляторы, которые обеззараживают воздух, а на входе каждому выпускнику измеряют температуру.

- Чтобы исключить скопление участников и сотрудников ППЭ, они разделяются на группы. У каждой из них свое время прихода. В аудиториях предусмотрены антисептики для обработки рук, все сотрудники пунктов работают в средствах индивидуальной защиты, участники ЕГЭ могут воспользоваться масками и перчатками по желанию, - сообщает пресс-служба министерства образования и науки Кузбасса.

ИСТОЧНИК KP.RU