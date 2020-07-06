67 кузбассовцев заболели коронавирусом за минувшие сутки

6 Июль 2020 2020-07-06T07:25:38+03:00

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За минувшие сутки в Кузбассе вновь увеличилось число заболевших коронавирусом. Сразу 67 человек попали в инфекционные стационары региона.

Число заболевших коронавирусом в Кузбассе достигло 2085 человек. При этом у 67 кузбассовцев наличие коронавирусной инфекции подтвердилось за минувшие сутки. Все они сейчас находятся в инфекционных стационарах региона и получают необходимую медицинскую помощь. Всего же в больницах Кузбасса на сегодняшний день находятся 1175 больных коронавирусом.

Одновременно с тем, как выявляются новые заболевшие коронавирусом, врачи фиксируют и новые случаи выздоровления. Так, на утро 6 июля 35 кузбассовцев прошли курс лечения и выздоровели. Всего в регионе с начала пандемии вылечились 898 человек.

- В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 7973 человека, - сообщает оперативный штаб.

ИСТОЧНИК KP.RU