2020-07-06T08:06:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Где больше всего кузбассовцев заболело коронавирусом на 6 июля

За сутки заболели 67 человек
Екатерина РОМАНОВА
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Где больше всего кузбассовцев заболело коронавирусом на 6 июляГде больше всего кузбассовцев заболело коронавирусом на 6 июляФото: Алексей БУЛАТОВ
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За минувшие сутки в Кузбассе выявили еще 67 человек с коронавирусом. 18 из заболевших проживают в одном из городов.

Лидером по числу заболевших коронавирусом за минувшие сутки в Кузбассе стал Междуреченск: именно на этот город приходится 18 новых случаев заболевания из 67, выявленных в регионе за минувшие сутки. На втором месте по числу заболевших – Кемерово: здесь COVID-19 диагностировали у 11 человек. В Новокузнецке также немало новых заболевших – 10 человек. Чуть меньше пациентов с коронавирусом в Тисульском муниципальном районе – 9 человек. В Анжеро-Судженске пять новых случаев заболевания, а в Яйском муниципальном районе – четверо.

По два случая заболевания COVID-19 зафиксировали в Мысках, Топкинском, и Юргинском муниципальных округах, а также в Тяжинском муниципальном районе. А вот в Новокузнецком муниципальном районе всего один новый случай заболевания.

Всего же на утро 6 июля в Кузбассе выявлено 2085 заболевших коронавирусом – с начала пандемии. Из них 1175 человек получают лечение в инфекционных стационарах, 898 человек выздоровели и выписаны из больниц. Еще 12 человек, у которых ранее диагностировали коронавирус, скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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