Кемеровчанка отдала долг в 174 тысячи рублей вместо своего мужа

6 Июль 2020 2020-07-06T09:26:36+03:00

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Кемеровчанка решила помочь своему гражданскому супругу и вместо него оплатила задолженность по алиментам. Сумма оказалась немаленькой: 174 тысячи рублей.

Один из жителей Кемерова не хотел платить алименты на содержание своего 7-летнего сына. Постепенно сумма долга росла, но мужчина, вместо того, чтобы погасить задолженность, предпочел скрываться от ребенка и от судебных приставов. В конце концов, его объявили в розыск, а позже удалось установить и местj, где он живет.

Должника обнаружили у него дома и доставили в отдел судебных приставов по Центральному району города Кемерово. А вскоре туда приехала гражданская супруга горе-отца.

Когда женщина узнала, что на ее мужа собираются составлять административный протокол о неуплате средств на содержание детей, она оплатила всю сумму задолженности своего гражданского супруга, а также исполнительский сбор в размере 12 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области. - Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

ИСТОЧНИК KP.RU